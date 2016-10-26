  1. ÖSYM 2017 sınav takvimini açıkladı

yerleştirme puan kitabını yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından (), 2016-ÖSYS yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirmedeki en küçük ve en büyük puanlarını içeren kitabı yayımlandı.

ÖSYM yerleştirme puan kitabını yayımladı
'den yapılan açıklamaya göre, "2016-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları" adlı kitaba, "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 18:18
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