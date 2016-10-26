ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, e-YDS'de kapasite artışı nedeniyle e-YDS Kılavuzunda değişikliğe gidildi. Değişiklikle adaylar 3 ayda bir kez olmak üzere yılda 4 defa sınava girebilecek.

e-YDS Kılavuzunda yer alan "e-YDS'ye katılmak isteyen bir aday, bir takvim yılı içerisinde (12 ay) aynı dilden sadece bir kez sınava girmek için sınav ücreti ödeyebilir." koşulu, "e-YDS'ye katılmak isteyen bir aday, son 3 ay içerisinde aynı dilden sadece bir kez sınava girmek için sınav ücreti ödeyebilir. e-YDS'ye katılmak amacıyla sınav ücreti ödeyen bir adayın, sınava katılsın veya katılmasın ödeme tarihinden itibaren 3 ay boyunca yeniden sınav ücreti ödemesi sistem tarafından engellenecektir." şeklinde değiştirildi.

ESENBOĞA ELEKTRONİK SINAV MERKEZİ 12 KASIM'DA HİZMETTE

Değişikliğe göre adaylar, 12 Kasım 2016 tarihli "e-YDS 2016/11"den itibaren bir takvim yılı içerisinde toplamda 4 kere e-YDS'ye girme hakkına sahip olacak.

Adayların, 12 Kasım 2016'da İngilizce alanından gireceği "e- YDS", Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

Başvuruları 7 Kasım 2016'da sona erecek olan sınav, saat 14.00'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Sınava Ankara'dan girecek adaylar, ÖSYM'nin yeni açılan Esenboğa Elektronik Sınav Merkezinde alınacak. Yeni sınav merkezi, 12 Kasım'daki e-YDS için 3 bin adayın aynı anda sınava girmesine imkan sağlayacak. e-YDS kontenjanı İstanbul'da 431, İzmir'de 72 olarak belirlendi.

Öte yandan ÖSYM, sınava katılacak adayların, sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanmaları amacı ile deneme e-sınavı hazırlayarak resmi internet sitesinde yayımladı.