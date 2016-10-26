  1. ÖSYM yerleştirme puan kitabını yayımladı

Adaylar 'ye yılda 4 kez girebilecek

, (ÖSYM), Kılavuzunda yaptığı değişiklikle, adayların yıl içerisinde sınava girme hakkını 1'den 4'e çıkardı.

Öğrencilere müjde! Sınav hakkı 1den 4e çıktı

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, 'de kapasite artışı nedeniyle e-YDS Kılavuzunda değişikliğe gidildi. Değişiklikle adaylar 3 ayda bir kez olmak üzere yılda 4 defa sınava girebilecek.

e-YDS Kılavuzunda yer alan "e-YDS'ye katılmak isteyen bir aday, bir takvim yılı içerisinde (12 ay) aynı dilden sadece bir kez sınava girmek için sınav ücreti ödeyebilir." koşulu, "e-YDS'ye katılmak isteyen bir aday, son 3 ay içerisinde aynı dilden sadece bir kez sınava girmek için sınav ücreti ödeyebilir. e-YDS'ye katılmak amacıyla sınav ücreti ödeyen bir adayın, sınava katılsın veya katılmasın ödeme tarihinden itibaren 3 ay boyunca yeniden sınav ücreti ödemesi sistem tarafından engellenecektir." şeklinde değiştirildi.

ESENBOĞA ELEKTRONİK SINAV MERKEZİ 12 KASIM'DA HİZMETTE

Değişikliğe göre adaylar, 12 Kasım 2016 tarihli "e-YDS 2016/11"den itibaren bir takvim yılı içerisinde toplamda 4 kere e-YDS'ye girme hakkına sahip olacak.

Adayların, 12 Kasım 2016'da İngilizce alanından gireceği "e- YDS", Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

Başvuruları 7 Kasım 2016'da sona erecek olan sınav, saat 14.00'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Sınava Ankara'dan girecek adaylar, ÖSYM'nin yeni açılan Esenboğa Elektronik Sınav Merkezinde alınacak. Yeni sınav merkezi, 12 Kasım'daki e-YDS için 3 bin adayın aynı anda sınava girmesine imkan sağlayacak. e-YDS kontenjanı İstanbul'da 431, İzmir'de 72 olarak belirlendi.

Öte yandan ÖSYM, sınava katılacak adayların, sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanmaları amacı ile deneme e-sınavı hazırlayarak resmi internet sitesinde yayımladı.
Etiketler: , ,
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba 20:43
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar