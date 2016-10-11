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'de yeni dönem

ÖSYM, 2017'de iki kere elektronik ortamda e-'in yapılmasının planlandığını duyurdu

ALESde yeni dönem

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017'de iki kere elektronik ortamda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (e-) yapılmasının planlandığını bildirdi.

ÖSYM'nin resmi twitter hesabında yer alan açıklamada, 2017'de iki kere elektronik ortamda 'in yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Ayrıntıların 2017 sınav takvimi yayımlandığında, resmi internet sitesinden duyurulacağı belirtildi.
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  • 11 Ekim 2016, Salı 18:47
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