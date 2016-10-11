Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017'de iki kere elektronik ortamda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (e-ALES) yapılmasının planlandığını bildirdi.
ÖSYM'nin resmi twitter hesabında yer alan açıklamada, 2017'de iki kere elektronik ortamda e-ALES'in yapılmasının planlandığı kaydedildi.
Ayrıntıların 2017 sınav takvimi yayımlandığında, resmi internet sitesinden duyurulacağı belirtildi.
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