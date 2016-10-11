Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017'de iki kere elektronik ortamda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (e-ALES) yapılmasının planlandığını bildirdi.

ÖSYM'nin resmi twitter hesabında yer alan açıklamada, 2017'de iki kere elektronik ortamda e-ALES'in yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Ayrıntıların 2017 sınav takvimi yayımlandığında, resmi internet sitesinden duyurulacağı belirtildi.