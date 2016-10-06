Bakan Yılmaz eğitimdeki reformların detayını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çağrı Okulları İlkokul bölümü açılış töreninin ardından, gazetecilerin Yeni Orta Vadeli Programdaki eğitimle ilgili konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

İkili eğitimi kaldıracaklarını, ikili eğitimin uygulandığı okulların, lise dahil olmak üzere oranının yüzde 37 olduğunu belirten Yılmaz, tekli eğitime geçmek için 77 bine yakın derslik ihtiyacının bulunduğunu söyledi. Yılmaz, geçmiş yıllarda derslikler konusundaki başarıyı tekrar ederlerse, bu hedefi yakalayabileceklerine inandıklarını söyledi.

"Kaynak millettir" diyerek yola çıktıklarını ve millete her alanda hizmetler götürdüklerinin altını çizen Yılmaz, eğitimde hem öğretmen ihtiyacı hem derslik ihtiyacı hem de FATİH Projesinin tamamlanması, bilim ve teknolojinin eğitimle buluşturulması açısından bir sıkıntının bulunmadığını vurguladı.

Bakan Yılmaz, "Allah ömür verirse 2019 yılında bu söylediklerimizin hemen hemen tamamını başardığımızı gerçekleştirdiğimizi aziz milletimiz görecektir. Özel sektörün teşviğiyle birlikte biz 77 bin dersliği, geçmişte devlet olarak yaptık. Her yıl 28 bin derslik yaptık. Geçmişteki 3 yılın başarısını tekrarlarsak 77 bin derslik ihtiyacı ortadan kalkacaktır. Devlet millet el ele hiçbir sıkıntı yoktur. Önümüzdeki dönemde de hemen hemen diğer kurumların bütçesinden çok daha fazla artış milli eğitimdedir. Bunun da gerekçesi tekli eğitime geçebilmek için ihtiyaç olan kaynağın milli eğitime tahsis edilmesidir." diye konuştu.

YABANCI DİL AĞIRLIKLI EĞİTİM

Yılmaz, bir soru üzerine, "beşinci sınıflarda hazırlık mahiyetini kazanır şekilde İngilizce'nin ağırlık seviyesini arttıracaklarını" bildirdi.

Mezun öğrencilerin ana diline nasıl hakimse, bir başka dile de o derece hakim olmasını, okuduğunu anlayabilmesini ve anladığını da ifade edebilmesini istediklerini aktaran Yılmaz, haftalık İngilizce eğitiminin kaç saat olacağına dair çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Yılmaz, öğretmen ihtiyacı ile birlikte iyi bir eğitim seviyesinin optimum noktasını bulup, hayata geçireceklerini söyledi.

"İkili eğitimin kaldırılması ve beşinci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim için öğretmen ihtiyacının ne olacağının" sorulması üzerine Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Mevcut öğretmenlerimiz yeterli durumdadır. Bunu çok net söyleyeyim. Ama onlarla ilave bir çalışma, bir düzenleme, bir program yapmamız gerekir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla biz mevcut öğretmenlerimizle dahi ikili öğretimi kaldırabileceğimizi… İkili eğitime katılabilen öğretmenimiz pekala tekli eğitimi de yapar. İngilizce için de ona da bakacağız. Kendi kaynaklarımıza, İngilizce öğretmenlerimize bakacağız. O konuda da varsa bir ihtiyaç, ne gerekiyorsa onu yapacağız. Özel okulların da uygulamış olduğu sistem de dahil olmak üzere."

"TALEP ÖNEMLİ"

"Beşinci sınıflarda İngilizce dışında başka hangi yabancı dillerin okutulacağına" ilişkin bir soruya karşılık ise Yılmaz, yabancı dilin öğrencilerin seçimiyle belirleneceğini ifade etti.

"İngilizce olsun, başka yabancı dil olmasın" şeklindeki görüşlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Fransızca, Almanca olabilir. Muhakkak İngilizce ağırlıklı ama sadece İngilizce ile değil, başka yabancı dillerin de olması Türkiye'yi açar. Bizim Afrika'ya da Uzak Doğu'ya da açılmamız lazım." dedi.

Dil seçiminin nasıl yapılacağına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yılmaz, okullardaki kıyafet serbestine ilişkin kararı okul aile birliklerine bıraktıklarını hatırlatarak, velilerin ve öğrencilerin Fransızca, Almanca, Arapça gibi yabancı dil seçimini yapabileceklerini, ancak bu noktada yeterli talebin önemine işaret etti.

"Bu yabancı dillerin seçmeli mi, yoksa hazırlık gibi mi okutulacağı" yönündeki soruya karşılık Yılmaz, "hazırlık" gibi okutulacağını söyledi.

Bakan Yılmaz, konuya ilişkin, "Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri İngilizce, Fransızca, Rusça, Çince, Arapça, İspanyolca. Dolayısıyla bu dillerden bir tanesi pekala seçilebilir." dedi.

"ANAOKUL" ZORUNLU OLUYOR

"2019'a kadar anaokul eğitiminin zorunlu olacağına" ilişkin değerlendirme yapması istenen Yılmaz, yapılan araştırmaların okul öncesi eğitim alan öğrencilerin, diğer öğrencilere kıyasla eğitim hayatında bir adım önde olduğunu gösterdiğini aktardı.

Bu bilimsel gerçeklikten yola çıkarak okul öncesi eğitimin de zorunlu eğitim kapsamına alınacağını bildiren Yılmaz, mevcut durumda okul öncesi eğitim oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğu bilgisini verdi.

Okul öncesi eğitimde 600 bine yakın öğrencinin bulunduğunu, birinci sınıflara ise 1 milyon 200 bin dolayında öğrencinin devam ettiğini aktaran Yılmaz , "Geriye kalan 500-600 bin öğrencimizi de inşallah pilot illerden başlayarak 2019 yılına kadar zorunlu eğitim kapsamına alacağız." dedi.