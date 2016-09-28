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Binlerce öğretmenin beklediği tarih belli oldu

: ler 4-7 Ekim'de tercih yapabilecek.20 bin sözleşmeli öğretmen 10 Ekim'de atanacak.

Binlerce öğretmenin beklediği tarih belli oldu
'den yapılan açıklamaya göre 20 bin 10 Ekim'de atanacak ve sözleşmeli öğretmenler 4-7 Ekim'de tercih yapabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılan mülakatın sonuçları yarın açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları yarın açıklanacak. MEB'in konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları yarın saat 09.00'da http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır" denildi.
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  • 28 Eylül 2016, Çarşamba 20:42
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