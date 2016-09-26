  1. YDS sonuçları açıklandı

-ÖABT branş sıralamaları açıklandı

ÖSYM tarafından, 2016- Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına (2016 KPSS-ÖABT) katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebileceği bildirildi.

KPSS-ÖABT branş sıralamaları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2016 -ÖABT'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldığı belirtildi.

Adayların, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceği ifade edilen duyuruda, branş bazında sıralamaların, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulduğu, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmet olduğu aktarıldı.

Branş sıralamalarının, adayların YÖKSİS'de kayıtlı güncel eğitim bilgilerine göre yapıldığı vurgulanan duyuruda, görüntülenen sayfanın belge niteliği taşımadığı, her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alındığı kaydedildi.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 19:09
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