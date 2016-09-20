Özel okul teşviklerinde yerleştirme sonuçları açıklandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören/görecek 75 bin öğrenciye ilk defa eğitim ve öğretim desteği verilecek. Önceki yıllardan destek almaya hak kazanan öğrencilerle birlikte yeni eğitim ve öğretim yılı itibariyle toplamda 340 bin öğrenci söz konusu destekten faydalanacak.

Bu yıl eğitim öğretim desteğinden yararlanmak üzere toplam 7 bin 175 okul, 578 bin 760 öğrenci başvuruda bulundu.

2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk defa okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 2 bin 860 lira, ilkokuldaki 15 bin öğrenciye ve temel lisedeki 24 bin öğrenciye 3 bin 440 lira destek verilecek. Ayrıca, ortaokuldaki 15 bin öğrenci ve lisedeki 15 bin öğrenciye de 4 bin lira destek verilecek.

Bu kapsamda, eğitim ve öğretim desteği için özel okullar ve öğrencilerin başvuru süreci 15 Ağustos'ta başladı, 2 Eylül'de ise sona erdi.

Yerleştirme sonuçlarına göre, 74 bin 983 öğrenci destek kapsamında özel okullara yerleştirildi. Okul öncesi eğitim için ayrılan 6 bin kontenjan ile ortaokullara ayrılan 15 bin kontenjanın tamamına yerleşme gerçekleşti. İlkokullarda 14 bin 993, liselerde 14 bin 998 ve temel liselerde de 23 bin 992 kontenjana öğrencilerin yerleştirme işlemi gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, azınlık okullarına 87 öğrenci yerleştirilirken, tüm okulların sınıf seviyelerine eşit bir dağılım yapıldı. En fazla yerleşen öğrenci 19 bin 817 ile İstanbul olurken, Ankara 8 bin 700 ile ikinci, İzmir ise 4 bin 310 ile üçüncü sırada yer aldı.