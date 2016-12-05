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Yok öyle yağma!

, ’nin i a’da tarafından yağmalanan ler için“Parçalandı” dedi. Ancak o eserlerden bazıları, kaçırıldığı ’de ele geçirildi!

Yok öyle yağma!
Mültecilere kapıları kapatıp, her türlü zulmü yapan , kirli amaçlarını bir kez daha kanıtladı. Avrupa tarafından 'nin i Palmira'da terör örgütü DEAŞ'ın parçaladığı iddia edilen ler, Cenevre'de ortaya çıktı! Terör örgütü , Mayıs 2015'te 'Palmira'yı hedef aldı. Avrupalı yetkililer, eserlerin bir kısmının teröristler tarafından yağmalandığını ve bir kısmının da parçalandığını açıkladı. Palmira'nın DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından korkunç gerçeğe ulaşıldı. Mültecilere kapıları kapatan ve onlara insanlık dışı muameleler yapan Avrupa'da tarihi eser kaçakçıları cirit attı! li yetkililer, Libya, Yemen ve Suriye'nin antik kenti a'dan gelen tarihi eserlerin 'de ele geçirildiğini açıkladı. El konulan tarihi eserlerden üçünün Palmira'dan geldiği anlaşıldı. Eserlerin içinde 3. ve 4. yüzyıl arası döneme ait bir Afrodit başı ile 2 hüzünlü cenaze töreni kabartması da vardı. Mültecilere kapıları kapatan Avrupa'nın, DEAŞ'in tarihi eser kaçakçılarına ev sahipliği yapması akıllarda soru işaretleri bıraktı.

IRAK'TA YAŞANANLARIN AYNISI..
Skandalın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada, "Yok öyle yağma Avrupa" yorumları yapıldı. Palmira antik kentinde yağmalandığı söylenen diğer eserlerin de ülke dışına kaçırıldığı şüphesi ağırlık kazandı. ABD'nin işgal ettiği Irak'taki önemli tarihi kütüphaneler ve müzelerdeki birçok eser de bir süre sonra Batı'da ortaya çıkmıştı. Palmira, Mayıs 2015'te DEAŞ tarafından işgal edilmiş, kentin çok sayıda tarihi eseri yok edilmiş, yağmalanan diğerleri ise ülke dışına kaçırılarak örgüte gelir kapısı sağlanmıştı.

PALMİRA ESERLERİ CENEVRE'DEN ÇIKTI
UNESCO tarafından dünya kültür mirası ilan edilen Palmira'nın geçmişi neolitik çağa kadar uzanıyor. Birinci ve ikinci yüzyıldan kalma sütunlu yolları ve tapınaklarıyla tanınan Palmira, antik çağın en önemli kültür merkezleri arasında bulunuyor. Palmira Antik Kenti, 2013 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 'Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştı.


* Geçen yıl DEAŞ tarafından bir süreliğine ele geçirilen tarihi Palmira antik kentinde yağmalan 3 eser, Cenevre'de bulundu.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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