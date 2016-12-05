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Türk düşmanlığı işe yaramadı

Türk düşmanlığı işe yaramadı
Avusturya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 56.3 oy alan sol görüşlü Alexander Van der Bellen kazandı. Oyları yüzde 46.4'te kalan aşırı sağcı Hofer, Türkiye'nin AB'ye katılması halinde, 'nın AB'den çıkıp çıkmamasını referandum ile halka soracağını belirtmişti. Müslüman ve göçmenlere karşı liberal yaklaşımlarıyla bilinen Bellen, "Herkesin Cumhurbaşkanı olacağım. Kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayacağım" dedi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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