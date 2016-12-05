Türk düşmanlığı işe yaramadı

Avusturya'dakicumhurbaşkanlığıseçimleriniyüzde 56.3 oyalan sol görüşlüAlexanderVan der Bellenkazandı. Oylarıyüzde 46.4'tekalan aşırı sağcıHofer, Türkiye'nin AB'yekatılması halinde, Avusturya'nınAB'den çıkıp çıkmamasınıreferandum ile halka soracağınıbelirtmişti. Müslüman vegöçmenlere karşı liberal yaklaşımlarıylabilinen Bellen, "HerkesinCumhurbaşkanı olacağım.Kimseyi ayırmadan, herkesikucaklayacağım" dedi.
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