Kim’in yüzünden hastalandı

DÜNYACA ünlü televizyon yıldızı KimKardashian'In rapçi eşi Kanye West, hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının hastanelik olma nedeni ise ortaya çıktı. Kardashian'ın Paris'te yaşadığı silahlı soygunun adından strese giren West'in uzun süredir sakinleştiriciilaç kullandığı ve ilacın dozunun ayarlayamadığı için fenalaştığı açıklandı. Los Angeles'da yatırıldığı hastaneden taburcu edilen West'in durumunun iyi olduğu fakat eşi Kim Kardashian'ın evi terk ederek annesinin evine yerleştiği iddiaları ortaya atıldı. 36 yaşındaki Kardashian, geçtiğimiz ekim ayında Paris'teki evinde silahlı soyguna uğramış ve 10 milyondolar değerindeki mücevherleri çalınmıştı.
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