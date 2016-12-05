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Kim’in yüzünden hastalandı

Kim’in yüzünden hastalandı
DÜNYACA ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'In rapçi eşi Kanye West, hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının hastanelik olma nedeni ise ortaya çıktı. Kardashian'ın Paris'te yaşadığı silahlı soygunun adından strese giren West'in uzun süredir sakinleştirici ilaç kullandığı ve ilacın dozunun ayarlayamadığı için fenalaştığı açıklandı. Los Angeles'da yatırıldığı hastaneden taburcu edilen West'in durumunun iyi olduğu fakat eşi 'ın evi terk ederek annesinin evine yerleştiği iddiaları ortaya atıldı. 36 yaşındaki Kardashian, geçtiğimiz ekim ayında Paris'teki evinde silahlı soyguna uğramış ve 10 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalınmıştı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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