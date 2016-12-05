Lübnan'daki otuz bin ihtiyaç sahibi 30 bin aileye kışlık yardım malzemesi toplamak için "Isıtma Girişimi" adı altında etkinlik düzenlendi. Başkenti Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce gönüllü, yardımseverlerin getirdiği malzemeleri "oyuncak, kıyafet, gıda,battaniye, ayakkabı" şeklinde gruplayarak paketledi. Yardımlar, ülkenin dört biryanındaki ihtiyaç sahiplerinedağıtılmak üzere kamyonlarayükledi.
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