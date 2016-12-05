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‘Isıtma girişimi’

‘Isıtma girişimi’
Lübnan'daki otuz bin ihtiyaç sahibi 30 bin aileye kışlık yardım malzemesi toplamak için "Isıtma Girişimi" adı altında etkinlik düzenlendi. Başkenti Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce gönüllü, yardımseverlerin getirdiği malzemeleri "oyuncak, kıyafet, gıda, battaniye, ayakkabı" şeklinde gruplayarak paketledi. Yardımlar, ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kamyonlara yükledi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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