Dünyanın en büyük 20 ülkesini bir araya getiren G20'ye ev sahipliği yapan Çin, öyle bir adım attı ki bu birliğin pabucu dama atılacak. Tarihi İpek Yolu ticaret hattını "Bir Kuşak Bir Yol" adı verilen bir proje ile birleştirmeye hazırlanan Çin, 60 ülkeyi bir birine bağlayacak. İpek Yolu güzergâhında yer alan 60'ı aşkın ülke bir ticaret köprüsü ile birbirine bağlanacak. 2013 yılında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından Kazakistan'da önerilen projeye göre, biri denizden diğeri ise karadan olmak üzere iki ticaret rotası üzerinden Çin'in Orta Asya, Ortadoğu ve Avrupa ile bağlanması hedefleniyor.
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1 TRİLYON DOLAR AYRILDI
Yaklaşık bir trilyon dolarlık hükümet fonunun bu proje için ayrıldığını duyuran Xi Jinping, bu proje kapsamında kamu firmalarının ve finansal kurumlarının ülke dışında altyapı ve inşaat projelerine yatırım yapması için teşvik edileceğini ifade etti. Asya Yatırım Bankası "Bir Kuşak Bir Yol" güzergâhı üzerindeki altyapı projelerine finansman sağlayarak önemli bir kredi mekanizması olarak işlev görecek. Bankanın Başkanı Jin Liquin de "Bir Kuşak -Bir Yol" projesini desteklediklerini belirterek, yeni ticaret yolları yoluyla büyümeye katkı yapılacağını söyledi.
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40 GÜNLÜK SÜRE 16'YA İNİYOR
"Bir Kuşak -Bir Yol" projesinin sağladığı lojistik hat ile artık Çin ile Fransa arasında aktarmasız demiryolu taşımacılığı mümkün hale geliyor. Deniz yolu ile yaklaşık 40 gün süren taşımacılık bu yeni demiryolu hattı sayesinde kısalıyor. Çin'de Wuhan'dan yola çıkan bir tren Fransa'nın Lyon şehrine 16 günde ulaşacak. Proje kapsamındaki kara ve deniz güzergâhları Asya Avrupa ve Afrika kıtalarını geçerek Çin ekonomisi ile gelişmiş Avrupa ekonomisinin birbirine bağlanmasına olanak tanıyor. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Çin karşıtı söylemlerinin de etkisi oldu mu bilinmez ancak Çin projeye hız vermiş durumda. Başkan Trump'ın Trans- Pasifik Ortaklığı Anlaşmasından (TPP) çıkmak istemesi de Çin'in bu projesini daha güçlü bir hale getirmiş durumda.
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TÜRKİYE'NİN KONUMU STRATEJİK
Türkiye bu güzergâh içinde stratejik bir noktaya sahip. Türkiye'nin mevcut projeleri ve konumu hem Avrupa hem de Karadeniz yüklerinin dağıtım merkezi olma özelliğini beraberinde getiriyor. Türkiye'nin, Çin ile daha önce imzaladığı İpek Yolu mutabakat zaptıyla 40 milyar dolarlık bütçe ayırılmıştı. Proje kapsamında enerji üretimi ve şebekeleri ile yollar, boru hatları ve dijital kablolar olacak.
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