Yalana Gananlar

Gana’da 10 yıldır faaliyet gösteren sahte ABD Büyükelçiliği ortaya çıktı. Başvuranlara 6 bin dolar karşılığında ABD vizesi verildiği belirlendi. İşletmeciliğini ise Ganalılar ile Türk vatandaşlarının yaptığı öğrenildi...
Gana'nın başkenti Acca'da akıl almaz bir gerçek ortaya çıktı! Amerikan Dışişleri Bakanlığı, ülkede sahte Amerikan Elçiliği bulunduğunu açıkladı. Amerikalıyetkililerin "Spartan Vanguard" ismiverdiği operasyonla Büyükelçiliğin,Gana ve Türk vatandaşları tarafındanyönetildiği saptandı. Açıklamada, başkent Acca'nın merkezinde bir binaya Pazartesi, Salı ve Cuma günleri saat 07.30 ile 12.00 arasında Amerikan bayrağı çekildiği, bina içine 20 Ocak 2017'de görevi sona erecek olan ABD Başkanı Barack Obama'nın fotoğraflarının asıldığı ve başvuranlara para karşılığı sahte Amerikan vizeleri verildiği duyuruldu. Pasaportlar Mağazadan... Açıklamada çetenin çalışma şekli ise şöyle anlatıldı: Sahte büyükelçilik de çalışanlar İngilizce ile Flamanca konuşuyordu. Aralarında göç ve ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış Ganalı bir savcı yer alıyordu. Gana'nın uzak bölgelerinden ya da diğer Afrika ülkelerinden ABD vizesi almak isteyenlere burada kalmaları için otel tahsis ediliyordu. Sahte pasaportlar birelbise dükkanında üretiliyordu.Ardından getirilen müşterilereteslim ediliyordu.
* Sahte Büyükelçilik
* Orjinal Büyükelçilik
♦ Adamlar bildiğin sahte elçilik açmışlar. Ganalı ve Türk çalışanlar varmış. Şok oldum abi!
♦ Son on yıldır duyduğum en muazzam olay! Halen gülüyorum.
♦ Bu nasıl bir çakma, nasıl bir aldatış, nasıl bir dolandırıcılıktır... İnsan hayret ediyor...
♦ Her geçen gün hayal gücünün sınırlarını milletçe tersten zorluyoruz!
♦ Türkler, sahte uzay üssü falan kurarlar bu gidişle.
♦ Şu olay filmlere konu olur. Çok zeki bir ırkız! Ben buna artık yürekten inanıyorum.
♦ Bu konsolosluktan vize başvurusuna 'red' cevabı alan insanları merak ettiğim ve hala güldüğüm olay...
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