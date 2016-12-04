Küçük şampiyon

Hindistan'ın Keşmir Bölgesi'nde yaşayan Tajamul İslam (9), Kick Boks'daki başarısıyla nam saldı. Küçük kız yaşından büyük erkeklere karşı verdiği mücadelelerde bile rakiplerini alt etmeyi başardı. Hindistan Milli Kick Boks Şampiyonası ile İtalya'da düzenlenen Küçükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Doktor olmak isteyen İslam, "Rakiplerimin kemiklerini kırıp tedavi edeceğim" dedi.
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