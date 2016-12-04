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Küçük şampiyon

Küçük şampiyon
Hindistan'ın Bölgesi'nde yaşayan (9), Kick Boks'daki başarısıyla nam saldı. Küçük kız yaşından büyük erkeklere karşı verdiği mücadelelerde bile rakiplerini alt etmeyi başardı. Milli Kick Boks Şampiyonası ile İtalya'da düzenlenen Küçükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Doktor olmak isteyen İslam, "Rakiplerimin kemiklerini kırıp tedavi edeceğim" dedi.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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