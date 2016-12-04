Çift meclisli yasama sisteminin geçerli olduğu ülkede, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosunun yasama yetkilerini ciddi ölçüde törpüleyerek yasama sürecini hızlandırmayı hedefleyen anayasa değişikliğine ilişkin referandumda oy verme işlemi yerel saatle 23.00'da (TSİ 01.00) sona erdi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı ilk bilgilere göre, referanduma İtalyan halkının ilgisi yüksek oldu. Bakanlık, İtalya'da kayıtlı 46 milyon 714 bin 950 seçmenden yüzde 65'inin oy kullandığını açıkladı.

Başbakan Matteo Renzi liderliğindeki koalisyon hükümetinin hazırlayıp, parlamentodan onaylattığı ve halk oylamasına sunduğu reforma dair İtalyan basınına yansıyan ilk sandık çıkış anketlerinde, "Hayır" oylarının önde olduğu ortaya çıktı.



İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, "Evet"e yüzde 42 ile 46 aralığında oy çıkarken, "Hayır" oyları ise yüzde 54-58 aralığında ölçüldü.

İtalyan basınında, gelen ilk sonuçlara göre, Başbakan Renzi'nin anayasa reformuna kabul ettiremediği yorumları yapıldı.

Başbakan Renzi, kendisi ve hükümeti üzerinde güven oyuna dönüşen referanduma ilişkin sonuçların netleşmesinin ardından gece yarısı başbakanlık sarayı Chigi'de bir basın toplantısı düzenleyecek.