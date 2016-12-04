Gizli anlaşma!

Türkiye ile İngiltere arasında çok gizli bilgilerin paylaşılmasını öngören anlaşma, İngiliz parlamentosunda onaylandı. Gizli bilgilerin iki ülkearasında paylaşılmasına yönelik ilkadım 26 Şubat'ta Ankara'da imzalanangüvenlik anlaşmasıyla atılmıştı. Gizli ajanlar hakkındaki istihbaratın paylaşılmasını öngören anlaşma kitle imha silahlarıyla bağlantılı nükleer, biyolojik ya da kimyasal bilgi alışverişini kapsamadığı belirtildi. Süresinin beş yıl olarak belirlenen anlaşmanın, altı ay önceden haber verilmesi şartıyla iptal edilebileceğine dikkat çekildi. Taraflarca iptal edilmediği takdirde, her beş yılda bir otomatik olarak yenilenecek olan anlaşmanın çok detaylı olduğu ifade edildi. İngiltere DışişleriBakanı Boris Johnson'un bu anlaşmayla iki ülkenin de büyük kazanç sağlayacağını söylediği öğrenildi.
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