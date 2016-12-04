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Gizli anlaşma!

Gizli anlaşma!
Türkiye ile arasında çok gizli bilgilerin paylaşılmasını öngören anlaşma, İngiliz parlamentosunda onaylandı. Gizli bilgilerin iki ülke arasında paylaşılmasına yönelik ilk adım 26 Şubat'ta Ankara'da imzalanan güvenlik anlaşmasıyla atılmıştı. Gizli ajanlar hakkındaki istihbaratın paylaşılmasını öngören anlaşma kitle imha silahlarıyla bağlantılı nükleer, biyolojik ya da kimyasal bilgi alışverişini kapsamadığı belirtildi. Süresinin beş yıl olarak belirlenen anlaşmanın, altı ay önceden haber verilmesi şartıyla iptal edilebileceğine dikkat çekildi. Taraflarca iptal edilmediği takdirde, her beş yılda bir otomatik olarak yenilenecek olan anlaşmanın çok detaylı olduğu ifade edildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un bu anlaşmayla iki ülkenin de büyük kazanç sağlayacağını söylediği öğrenildi.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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