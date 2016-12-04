Yol Durumu
  1. Amerika'da yangın! Ölü ve yaralılar var

Avusturya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Avusturya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Yeşiller Partisi'nden kazandı.

Avusturyanın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini Yeşiller Partisi'nden kazandı. Aşırı sağcı aday Norbert Hofer yenilgiyi kabul etti.

Ayrıntılar geliyor...
Etiketler:
  • 04 Aralık 2016, Pazar 20:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar