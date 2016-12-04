Avusturya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

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Avusturya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini Yeşiller Partisi'nden Alexander Van Der Bellen kazandı. Aşırı sağcı aday Norbert Hofer yenilgiyi kabul etti.
Ayrıntılar geliyor...
- 04 Aralık 2016, Pazar 20:03
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