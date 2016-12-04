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'da yangın! Ölü ve yaralılar var

'nın Oakland kentinde Cuma günü yerel saatle 23.30 sıralarında bir salonda düzenlenen partide yangın çıktı. Yangında 9 kişi hayatını kaybetti

Amerikada yangın! Ölü ve yaralılar var
'nın eyaletinde bir partide çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Kaliforniya'nın Oakland kentinde Cuma günü yerel saatle 23.30 sıralarında bir salonda düzenlenen partide yangın çıktı. Yangında 9 kişi hayatını kaybederken ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Oakland İtfaiye Müdürü Teresa Deloche-Reed yerel basına yaptığı açıklamada, salonda bulunduğu sanılan 25 kişinin daha yaşamını yitirmiş olabileceğini belirterek 30-40 arasında kayıp olabileceği uyarısı yaptı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken yetkililer, salonun eski bir depodan dönüştürüldüğü için partiye katılanların alevlerden kaçmasının daha zor bir hale getirdiğini söyledi. Konser sırasında depoda 50 ile 100 kişi olduğu tahmin ediliyor.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar 09:59
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