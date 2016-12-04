Amerika out Kanada in

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2015 seçim kampanyası sırasında, eski Başbakan Stephen Joseph Harper tarafından 2009 yılında ülkedeki suç vakalarını artırdıkları gerekçesiyle Meksika vatandaşlarına uygulanan vize şartının kaldırılacağı sözünü vermişt. Dediğini de yaptı. Kanada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meksika vatandaşlarına uygulanan vizenin kaldırıldığını açıklayarak, kararın Kanada'nın Meksika ile olan dostluğuna verdiği önemin bir göstergesi olduğu belirtildi. Bu durum, ABD'de pek hoş karşılanmadı. NY Times ve Washington post gibi gazeteler, Kanada'nın bu tavrının, ABD'ye karşı bir güç gösterisi olarak yorumlandı.
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