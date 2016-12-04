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Ajanlar kaçırdı

, annesi Gülnara’nın ölmediğini gizli bir yerde işkenceye tabii tutulduğunu iddia etti. Annesinin sağlık sorunları olduğunu belirten Kerimov, “Annemi SNB ajanları kaçırdı” dedi. Özbek yönetimi ise iddiaları reddetti

Ajanlar kaçırdı
Eski Özbek Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı olup, bir zamanlar ülkenin en güçlü kadını olarak gösterilen 'nın öldüğü iddia edilmişti. Dedesinin adını taşıyan İslam Kerimov, annesi Gülnara'nın ölmediğini gizli bir yerde ağır şartlarda tutulduğunu iddia etti. Londra'da sürgünde olan Kerimov, "Eminim ki, bu dünyada herkesin hak ettiği temel insan haklarından muaf bir şekilde, iki ila üç yıl bir süre boyunca tecrit altında tutulan her insan, belli bir tıbbi yardıma ihtiyaç duyar. Ancak akıl sağlığı yerinde. Bir akıl hastanesinde olduğu haberleri yalan. Annem SNB ajanları tarafından tecrit edilmiş durumda. Nasıl olur da 21. yüzyılda basit bir soruyu cevaplayamazlar: Gülnara nerede? Ev hapsi mi? Neden? Ne zamandır? Kimin gözetiminde? Bu basit soruların cevaplanması gerekiyor. Şimdi, öldüğü yönünde söylentiler var. Ancak gerçekten öyle mi? Resmi olmadan kimse bu bilgileri teyit edemez" dedi. Annesiyle doğrudan bağlantısı olmadığını ancak Özbekistan'da bulunan kız kardeşi İman'la bağlantısı olduğunu söyleyen Kerimov, dedesinin cenazesine de ne annesinin ne de kendisi ve kız kardeşinin katılmasına izin verildiğini söyledi.

BUGÜN SEÇİM VAR
Özbekistan'da başkanlık seçiminin bugün yapılacağı, devlet başkanı Şevket Mirziyoyev'in seçimi kazanacağı ifade edildi. Seçimlerden sonra Gülnara Kerimova'nın yaşadığı ya da öldüğünün açıklanacağı iddia edildi. Özbek yönetimi ise bu konuda hiçbir iddiaya cevap vermedi.

Gülnara Kerimova Özbekistan'ı 1991 yılından itibaren ölene kadar yöneten Cumhurbaşkanı 'un 41 yaşındaki Harvard mezunu şarkıcı kızı.



KRALİÇE İLE ÇOK YAKIN
Gülnara Kerimova'nın oğlu İslam Kerimov, Londra'da sürgünde yaşamanın çok acı olduğunu söyledi. Ülke yönetiminin, kendilerine karşı birçok tuzak kurduğunu bildiklerini de belirten Kerimov, "Hayat bazen istediğiniz gibi olmaz. Biz de istemediğimiz bir hayatı yaşamak zorunda bırakıldık. Ancak gelecek ne gösterir bilinmez" dedi. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Kerimov'u daha önce sarayında ağırlamıştı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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