Ajanlar kaçırdı

İslam Kerimov, annesi Gülnara’nın ölmediğini gizli bir yerde işkenceye tabii tutulduğunu iddia etti. Annesinin sağlık sorunları olduğunu belirten Kerimov, “Annemi SNB ajanları kaçırdı” dedi. Özbek yönetimi ise iddiaları reddetti
Eski Özbek Devlet Başkanı İslam Kerimov'un kızı olup, bir zamanlar ülkenin en güçlü kadını olarak gösterilen Gülnara Kerimova'nın öldüğü iddia edilmişti. Dedesinin adını taşıyan İslam Kerimov, annesi Gülnara'nın ölmediğini gizli bir yerde ağır şartlarda tutulduğunu iddia etti. Londra'da sürgünde olan Kerimov, "Eminim ki, bu dünyada herkesin hak ettiği temel insan haklarından muaf bir şekilde, iki ila üç yıl bir süre boyunca tecrit altında tutulan her insan, belli bir tıbbi yardıma ihtiyaç duyar. Ancak akıl sağlığı yerinde. Bir akıl hastanesinde olduğu haberleri yalan. Annem SNB ajanları tarafından tecrit edilmiş durumda. Nasıl olur da 21. yüzyılda basit bir soruyu cevaplayamazlar: Gülnara nerede? Ev hapsi mi? Neden? Ne zamandır? Kimin gözetiminde? Bu basit soruların cevaplanması gerekiyor. Şimdi, öldüğü yönünde söylentiler var. Ancak gerçekten öyle mi? Resmi olmadan kimse bu bilgileri teyit edemez" dedi. Annesiyle doğrudan bağlantısı olmadığını ancak Özbekistan'da bulunan kız kardeşi İman'la bağlantısı olduğunu söyleyen Kerimov, dedesinin cenazesine de ne annesinin ne de kendisi ve kız kardeşinin katılmasına izin verildiğini söyledi.
BUGÜN SEÇİM VAR Özbekistan'da başkanlıkseçiminin bugün yapılacağı,devlet başkanı ŞevketMirziyoyev'in seçimi kazanacağıifade edildi. Seçimlerden sonraGülnara Kerimova'nın yaşadığı ya daöldüğünün açıklanacağı iddia edildi.Özbek yönetimi ise bu konuda hiçbiriddiaya cevap vermedi.
Gülnara Kerimova Özbekistan'ı 1991 yılından itibaren ölene kadar yöneten Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un 41 yaşındaki Harvard mezunu şarkıcı kızı.
KRALİÇE İLE ÇOK YAKIN Gülnara Kerimova'nın oğlu İslam Kerimov, Londra'da sürgünde yaşamanın çok acı olduğunu söyledi. Ülke yönetiminin, kendilerine karşı birçok tuzak kurduğunu bildiklerini de belirten Kerimov, "Hayatbazen istediğiniz gibi olmaz. Biz deistemediğimiz bir hayatı yaşamakzorunda bırakıldık. Ancak gelecekne gösterir bilinmez" dedi. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Kerimov'u daha önce sarayında ağırlamıştı.
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