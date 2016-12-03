Erjavec, Avusturya'nın Kleinen Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Kurz'un Türkiye'nin AB'ye giriş müzakerelerinin sonlandırılması yönündeki talebini sert bir şekilde eleştirdi.

Kurz'un bu tutumu ile tamamen yalnız olduğunu ifade eden Erjavec, "Biz şuna tam anlamı ile kaniyiz, Türk meslektaşlarımızı diyaloğun sürdürülmesine ikna etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Erjavec, sığınmacı anlaşmasına da değinerek, "Biz sınır güvenliği için hangi önlemi alırsak alalım, yeni bir sığınmacı akını durumunda, bu insanları durduramayız." diye konuştu.

Türkiye'nin Avrupa için önemli bir bölgesel aktör olduğunu belirten Erjavec, "Suriye'de ve Irak'ta istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede Türkiye ciddi bir rol oynuyor, bu konumda olan bir ülkeye kapıları bu kadar kolay kapatmazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminden hemen ardından, başta Avusturya Dışişleri Bakanı olmak üzere bir çok Avusturyalı siyasetçi, Türkiye'nin AB'ye giriş müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini ileri sürmüş, ancak Avrupa genelinde bir karşılık bulamamıştı.