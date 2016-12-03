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Skandal aday

Skandal aday
ABD'nin 45. Başkanı 'ın Pentagon için aday gösterdiği Orgeneral 'in mahkemelik olan bazı açıklamaları tekrar gündeme geldi. İşte o skandal açıklamalar:
Afganistan'da onları vurmak eğlenceli biliyor musun. Çok komik. Bazı insanları vurmak eğlenceli.
Bu dünyada vurulması gereken aşağılık kişiler var.
Eğer benimle oyun oynarsanız, sizi öldürürüm. Bunu sakın unutmayın.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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