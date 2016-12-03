Putin Türk firmasının projesini açtı





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk firması IC İçtaş'ın ana yüklenicilerinden olduğu St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevreyolu'nun açılışını yaptı.

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Rusya'nın St. Petersburg kentinde IC İçtaş ve İtalyan Astaldi firmalarının kurduğu ortak girişim tarafından yapılan 2,2 milyar euro maliyetli St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevreyolu projesi tamamlandı.



Putin açılışta yaptığı konuşmada, projenin hem St. Petersburg halkı hem de Rusya'nın tüm kuzeybatı bölgesi için büyük önem taşıdığını belirtti. Putin aralarında Türk işçi ve mühendislerin de bulunduğu projede yer alan ekibe teşekkür etti.

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Rusya'nın bu bölgesinden ayda 3 milyon aracın geçtiğine işaret eden Putin projenin hayata geçmesiyle bu rakamın 6-7 milyon araca çıkacağını bildirdi.

IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Çeçen, 2012'de ihalesi yapılan projeyi yaklaşık 3.5 yıl içinde tamamlamayı başardıklarını söyledi.

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Projede deniz içinde yapılar, köprüler ve su altı geçişleri gibi farklı mühendislik uygulamaları bulunduğunu anlatan Çeçen, "Böyle unsurların yer aldığı bir projenin, bu kadar sürede, Türk mühendisinin, Türk işçisinin ve bir Türk firmasının liderliğinde yapılması, gerçekten gurur verici" dedi.

Rusya'da bugüne kadar yapılan en önemli kamu-özel ortaklığı projelerinden biri olarak gösterilen St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevreyolu'nun kentin ulaşım sisteminde stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

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Proje kapsamında, 7493 metrelik viyadük, deniz kanal köprüsü, iki adet asma köprü, 400 metre uzunluğunda tünel, üst geçitler ve geçici teknolojik platformlar inşa edildi.



Türk şirketi IC İçtaş farklı ülkelerden yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiği proje kapsamında toplam 11.5 kilometrelik yol inşa ederken, projenin maliyeti 2.2 milyar euro olarak açıklandı.

Projenin, Rusya için çok önemli bir altyapı projesi olduğunu, bu nedenle Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerginliğin kendilerine yansımadığını dile getiren Çeçen, "Biz de zaten, iki ülke arasındaki derin kardeşlik ve iş birliği bağları nedeniyle, bu sürecin geçiş süreci olduğunu bildiğimizden, bu dönemi atlatmayı başardık" diye konuştu.

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Çeçen, Türk hükümetinin de sergilediği tutarlı duruşla bu sürecin aşılmasını sağladığını belirterek, "Şimdi tekrar oluşturulmuş eski iş birliği atmosferinin, önümüzdeki dönemde yine aynı şekilde büyük projelerde yer almamızı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Rusya'da bugüne kadar yapılan en önemli kamu-özel ortaklığı projelerinden biri olarak gösterilen St. Petersburg Yüksek Hızlı Batı Çevreyolu'nun kentin ulaşım sisteminde stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor.