Kuzey Kore dünyaya kafa tuttu

Kuzey Kore, sık sık yaptığı nükleer füze testleriyle tepki çekerken, hakkında alınan yaptırım kararlarını da umursamıyor. Kuzey Kore ordusunun başkent Pyongyang'da yaptığı tatbikat da, alınan kararlara cevap niteliğinde güç gösterisi olarak yorumlanıyor.
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın yayınladığı orduya ait fotoğraf dünyaya servis edildi. Fotoğrafta Kuzey Kore ordusundan topçu birliklerinin ateş etme anı gösteriliyor.
ABD VE BM'DEN YAPTIRIM KARARI
ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerini destekledikleri gerekçesiyle 16 kuruluş ve 7 kişi hakkında yaptırım kararı aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kararın Kuzey Kore'nin geçen eylül ayında gerçekleştirdiği nükleer testlere cevaben alındığı bildirildi.Kara listeye eklenen 16 kuruluş arasında ülkenin devlet destekli havayolu taşıyıcısı Air Koryo'nun ve 16 uçağının bulunması dikkati çekti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de tüm uyarılara rağmen nükleer silah ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısını 30 Kasım'da kabul etmişti.
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