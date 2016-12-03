Yol Durumu
  1. Putin Türk firmasının projesini açtı

Kore dünyaya kafa tuttu

ABD ve BM'nin yaptırım kararına rağmen dünyaya kafa tutmaya devam eden Kore yine nükleer füze denemesi yaptı.

Kuzey Kore dünyaya kafa tuttu
Kore, sık sık yaptığı nükleer füze testleriyle tepki çekerken, hakkında alınan yaptırım kararlarını da umursamıyor. Kuzey Kore ordusunun başkent Pyongyang'da yaptığı tatbikat da, alınan kararlara cevap niteliğinde güç gösterisi olarak yorumlanıyor.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın yayınladığı orduya ait fotoğraf dünyaya servis edildi. Fotoğrafta Kuzey Kore ordusundan topçu birliklerinin ateş etme anı gösteriliyor.

ABD VE BM'DEN YAPTIRIM KARARI
ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerini destekledikleri gerekçesiyle 16 kuruluş ve 7 kişi hakkında yaptırım kararı aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kararın Kuzey Kore'nin geçen eylül ayında gerçekleştirdiği nükleer testlere cevaben alındığı bildirildi.Kara listeye eklenen 16 kuruluş arasında ülkenin devlet destekli havayolu taşıyıcısı Air Koryo'nun ve 16 uçağının bulunması dikkati çekti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de tüm uyarılara rağmen nükleer silah ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısını 30 Kasım'da kabul etmişti.
Etiketler:
  • 03 Aralık 2016, Cumartesi 15:14
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar