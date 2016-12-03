Sivil savunma yetkililerinden Necip Ensari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının, Halep il merkezinin doğu kesimlerindeki çatışma bölgelerinden Şear semtine kaçan sivilleri bombaladığını söyledi.

Saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin yaralandığını söyleyen Ensari, savaş uçaklarının kentin doğu kesimlerinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki Firdevs, Mağayir ve Sukkeri semtlerini bombaladığını aktardı.

Ensari, sivil savunma ekiplerinin saldırılar sonucu yıkılan evlerin enkazları altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını belirterek, muhaliflerin bulunduğu bölgelerde insani durumun çok kötü olduğunu vurguladı.

Halep'in doğusunda yaklaşık 300 bin sivil, üç aydan uzun süredir rejimin kuşatması altında bulunuyor. Rejim güçleri 15 Kasım'dan bu yana bölgeyi ağır bombardıman altında tutuyor. Son 18 gündür 758'den fazla sivilin hayatını kaybettiği, 2 bin 500 sivilin yaralandığı saldırılar sonucu, kentteki tüm hastane ve okullar hizmet dışı kaldı.

Binlerce sivil, muhaliflerin kontrolündeki nispeten güvenli gördükleri semtler arasında yer değiştirmeye devam ediyor.