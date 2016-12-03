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'da yayılıyor

'da güneyde ortaya çıkan vakası yayılıyor.

Fransada kırmızı alarm! Giderek yayılıyor

Ülkenin güney batısında bulunan Tarn bölgesi valiliği, nin 'nın güney batısında birçok çiftlik ve besihanede görüldüğünü ve hızla yayıldığını duyurdu.

Tarn bölgesinde yaklaşık 7 bin ördeğin itlaf edildiğini, 4 bin 500 ördeğin de hastalıktan öldüğü belirtildi.

İlk grip vakası Tarn bölgesine bağlı Almayrac kasabasında görülmüştü.

Tarım Bakanlığı, kasabadaki bir ördek çiftliğinde H5N8 virüsüne rastlandığını doğrulamıştı.

Bakanlık, çiftlikte bulunan diğer hayvanların da tedbir amaçlı itlaf edileceğini, çiftlik çevresinde üç kilometre çapında koruma ve 10 kilometre çapında da gözlem kararı alındığını duyurmuştu.

Avrupa Birliğinin en büyük kanatlı hayvan üreticisi olan Fransa'nın güneybatı bölgesinde geçen yıl yaşanan salgın nedeniyle kanatlı hayvan ihracatında sorunlar yaşanmıştı.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi 20:10
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