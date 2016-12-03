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500 klon köpek

500 klon köpek
Güney Kore, Rus güvenlik servislerinde, uyuşturucu ve patlayıcı madde aramalarında kullanılması amacıyla özel olarak tasarlanmış köpekler klonladı. Güney Koreli Profesör Hwang Woo Suk tarafından klonlanan Belçika Malinois cinsi köpeklerin, kendi alanında eşsiz olduklarına dikkat çekildi. Köpeklerin, önümüzdeki ay Moskova'ya teslim edileceği belirtildi.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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