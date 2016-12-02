Türkiye ve Rusya'nın yakınlaşması İngiliz medyasını çıldırttı

İngiliz gazetesi Times'ın İstanbul'daki Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haberde, Suriye'de iç savaşın başlangıcından bu yana farklı tarafları destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzlaşmaya başladığı öne sürüldü.



"SÜREKLİ TELEFONLAŞIYORLAR"

Haberde Erdoğan ile Putin'in son birkaç hafta içerisinde üç kez telefonla görüştüğü belirtildi. Bu görüşmelerde ele alınan başlıca konular arasında Suriye'deki son durum ve Halep'le ilgili gelişmelerin de yer aldığı yazıldı.

"TÜRKİYE, YARI KALICI BİR TAMPON BÖLGE OLUŞTURACAK"

Gazetenin haberinde Türkiye'nin Rusya'nın üstü kapalı onayıyla birlikte, sınırın Suriye tarafında "yarı kalıcı bir tampon bölge" oluşturmayı başardığı vurgulanarak, "Şimdi de Halep ile Rakka arasında DEAŞ'ın elinde kalan son kasaba olan El Bab'a doğru ilerliyor. Türk hükümet kaynakları, bu kasabada ilerleyişi durduracaklarını ve işi diplomatik sürece devredeceklerini söylüyor.

"TÜRK ORDUSU VE ÖSO EL BAB'A ULAŞTI"

Türkiye, sınırın Suriye tarafındaki DEAŞ'ın elindeki bölgeleri almak için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Uzun süredir DEAŞ'ın elinde olan Cerablus'u aldıktan sonra ilerleyen Türk ordusu ile ÖSO birlikleri, El Bab'a ulaştı ve stratejik bir kavşakta yer alan bu kasabayı kuşattı. Erdoğan daha önceki açıklamalarında, birliklerin Menbic ve Rakka'ya da ilerleyeceğini söylemişti." ifadeleri kullanıldı.