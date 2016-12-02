Alman Hristiyan Demokrat Birlik partisinin Genel Başkanı ve Başbakan Merkel, gelecek yıl eylül ayında düzenlenecek genel seçimde tekrar aday olacağını açıklamıştı. Almanya'da 2005 yılından beri başbakanlık koltuğunda oturan Merkel, dördüncü kez başbakanlığa adaylığını koymuş oldu.

"MERKEL'İN SEÇİLMESİ ERDOĞAN'A BAĞLI"

Financial Times gazetesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alman seçimleri üzerinde etkisinin olabileceğini yazdı.

Gazete, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ve Almanya'da düzenlenecek seçimlere ayırdığı sayfasında Erdoğan'ın AB ile gerilen ilişkiler üzerine mültecileri AB'ye geri gönderme planını devreye sokması durumunda Merkel'in zarar görebileceğini ifade etti.