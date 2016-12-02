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''in seçilmesi 'ın vereceği karara bağlı'

İngiliz Financial Times gazetesi, seçimlerde yeniden aday olacağını açıklayan Almanya Başbakanı 'in seçilmesinin Cumhurbaşkanı 'ın sığınmacılara yönelik vereceği karara bağlı olduğunu yazdı.

Merkelin seçilmesi Erdoğanın vereceği karara bağlı

Alman Hristiyan Demokrat Birlik partisinin Genel Başkanı ve Başbakan , gelecek yıl eylül ayında düzenlenecek genel seçimde tekrar aday olacağını açıklamıştı. Almanya'da 2005 yılından beri başbakanlık koltuğunda oturan Merkel, dördüncü kez başbakanlığa adaylığını koymuş oldu.

"MERKEL'İN SEÇİLMESİ ERDOĞAN'A BAĞLI"
Financial Times gazetesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın Alman seçimleri üzerinde etkisinin olabileceğini yazdı.
Gazete, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ve Almanya'da düzenlenecek seçimlere ayırdığı sayfasında Erdoğan'ın AB ile gerilen ilişkiler üzerine mültecileri AB'ye geri gönderme planını devreye sokması durumunda Merkel'in zarar görebileceğini ifade etti.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 11:19
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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mustafa mustafa

ingiliz ler hakkli bence de sayin erdogan de ac kapilari ki bakalim avrupalilar ne edecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.12.2016 14:27
halk halk

o zaman gitsin kalles kadin

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.12.2016 14:13
UzakSes UzakSes

Bizden Merkel`e... NEEEEEEIIIIIIIIIN! Bütün Türk Kökenliler Secimleri BOYKOT etmelilerdir! Cünkü bütün alman partilerinin Türkiye Devletine yaptiklari Alcaklilar bunu gerektiriyor. Birisi oy kullanmak istiyorsa, oyunu Almanlara versin - Nazilerin-AfDsine! Almanya`ya en uygun Parti: AfDdir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 02.12.2016 12:33
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