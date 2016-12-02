AP’de yine PKK şov

Türkiye müzakerelerinin dondurulmasını isteyen Avrupa Parlamentosu (AP) terör örgütlerine ise kucak açmayı sürdürüyor. PKK’nın kırmızı bültenle aranan yöneticilerinin katılımıyla AP’de konferans düzenlenecek
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu (AP), PKK'lıların gösterileriyle terör örgütünün en rahat propaganda yapabildiği mekanlar arasında yer alıyor. Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan teröristlerin de katılacağı PKK yandaşlarının konferansıyla, Türkiye'nin müzakerelerinin dondurulmasını isteyen AP'nin kimlerden yana tavır aldığı yine görülmüş oldu. AP Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun da desteklediği konferans, PKK bağlantılı Brüksel Kürt Enstitüsü'nün işbirliğiyle 7-8 Aralık'ta düzenlenecek. PKK'nın hakkında kırmızı bülten bulunan Avrupa yöneticilerinden Zübeyir Aydar'ın konuşma yapacağı konferansta, terör örgütünün Suriye kolunun lideri Salih Müslim de söz alacak. PYD lideri Müslim için geçen hafta kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Terör örgütünün medya organlarında yazılar yazan ve Avrupa'da PKK'ya yakın akademisyenleri bir arada toplayan Kurd-Akad Başkanı Dersim Dağdeviren, kapanış konuşmasını Türkiye'yi aşırıcı gruplara yardım etmekle suçlayan ABD'li akademisyen Michael Gunter ile yapacak. FETÖ'nün darbe girişiminden dört ay önce "Türkiye'de bir darbenin başarılı olması için neler yapılabileceğini" yazan ABD'li analist Michael Rubin de "Batı'ya Hangi İş Düşüyor?" başlıklı bir konuşma yapacak. Rubin darbe için yol göstermekle kalmayıp, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla FETÖ üyelerinin ilgisini üzerinde topladı. Konferansta PKK'nın Avrupa mitinglerinde boy gösteren isimlerden olan Hatip Dicle ve HDP Başkan Yardımcısı Pervin Buldan da konuşacak. Ayrıca tutuklu HDP liderleri Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın mektupları okunacak. Diğer yandan Esad rejimi yanlısı gazeteciler Fehim Taştekin ve Cengiz Çandar da Türkiye karşıtı bu konferansta konuşma yapacak diğer iki isim.
ÜST DÜZEY GÖRÜŞME
Geçtiğimiz günlerde HDP'li vekillerin tutuklanmasını protesto etmek için terör örgütü yandaşları PKK pankart ve flamalarıyla AP önünde bir gösteri düzenlemişlerdi. Bu gösteriden kısa süre sonra AP Başkanı Martin Schulz ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, PKK'lılara silah taşımayla suçlanan Faysal Sarıyıldız, PKK'lı bir teröristin cenazesini omuzlarında taşıyan Tuba Hezer ve Kandil'de 5 yıl terör faaliyetlerinde bulunup hakkında kırmızı bülten bulunan Eyüp Doru ile görüşmüşlerdi.
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