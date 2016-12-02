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Adaletin bu mu Avrupa!

'da polise taş attığı için 10 yıl hapis cezasına çarptırılan nin elleri ve ayakları kelepçeli olarak mahkeme salonuna getirilmesi tepki çekti.

Adaletin bu mu Avrupa!

Geçtiğimiz günlerde polisine taş attığı iddiasıyla yargılanan Suriyeli , terörizm suçundan dolayı 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu kararın yankıları sürerken Hamed'e mahkeme sırasında yapılan muamele tartışma konusu oldu. Hamed'in ellerinin ve ayaklarının kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirilmesi tepki çekti.
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  • 02 Aralık 2016, Cuma 09:42
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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sadisadi sadisadi

Bunlar tapınakcı arkadaş ne cağdaş avrupası vahşi bunlar vahşi

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evet0
hayır0
cevapla 02.12.2016 11:25
ihsan ihsan

bu Avrupa tek dişi kalmış canavar insanlıkla alakaları yok hayvandanda aşağı çoğu

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 02.12.2016 10:05
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