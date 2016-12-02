Adaletin bu mu Avrupa!

Geçtiğimiz günlerde Macaristan polisine taş attığı iddiasıyla yargılanan Suriyeli Ahmet Hamed, terörizm suçundan dolayı 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bu kararın yankıları sürerken Hamed'e mahkeme sırasında yapılan muamele tartışma konusu oldu. Hamed'in ellerinin ve ayaklarının kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirilmesi tepki çekti.
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Bunlar tapınakcı arkadaş ne cağdaş avrupası vahşi bunlar vahşi
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