Putin dış politika konseptini onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ABD ve NATO ilişkileri ile Suriye politikası gibi konuların ön plana çıktığı yeni dış politika konseptini onayladı.

Putin'in imzasıyla ilgili kurumun internet sitesinde yayımlanan dış politika konseptinde, Rusya'nın silah kontrolüyle ilgili uluslararası yükümlülükleri yerine getirdiği ve nükleer silah kapasitesinin kademeli olarak azaltılması konusunda görüşmelere hazır olduğu belirtildi.

Belgede, Rusya'nın özellikle Ortadoğu'da nükleer ve kitle imha silahlarından arındırılmış bölge kurulmasını desteklediği ve ABD ile imzalanan stratejik silahların azaltılmasına yönelik anlaşmanın uygulanmasını önemli gördüğü kaydedildi.

ABD ve NATO ile ilişkilere geniş yer verilen dış politika konseptinde, Moskova'nın NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaşması ve askeri varlığını artırmasından rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

MOSKOVA'NIN KARŞILIK VERME HAKKI SAKLI TUTULUYOR

Belgede, ABD'nin küresel hava savunma sistemi, Rusya'nın ulusal güvenliği için "tehdit" olarak nitelendirilirken Moskova'nın karşılık verme hakkını saklı tuttuğuna vurgu yapıldı.

Rusya'nın ABD ile ilişkilerini iki ülkenin de yararına olacak şekilde geliştirmeye hazır olduğu belirtilen belgede, "Moskova, ABD'nin uluslararası arenadaki eylemlerinde küresel hukuk kurallarına bağlı kalmasını umut ediyor" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın önemli ticaret ortaklarından biri olduğu vurgulanan belgede, Moskova'nın Avrupa ile öngörülebilir ve istikrarlı bir iş birliğinden yana olduğuna ve buna ulaşılmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi. Rusya'nın yeni dış politika konseptinde hukuka uygunluk prensibi Rus dış politikasının önceliklerinden biri olarak gösterildi.

SURİYE POLİTİKASI

Rusya'nın Suriye krizinin çözülmesinden yana olduğu ve terörle mücadelede ortak cephe kurulmasını teklif ettiği kaydedilen belgede, "Rusya, Suriye'nin birlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü destekliyor" denildi.

Gelinen aşamada küresel güç hakimiyeti kurulması çabalarının eğilim haline dönüştüğü savunulan belgede, Birleşmiş Milletler, uluslararası ilişkiler açısından alternatifsiz bir yapı olarak nitelendirildi.

Öte yandan belgede, Rusya'nın herhangi bir ülke yönetiminin hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi amacıyla içişlerine yönelik dış müdahale girişimlerine karşı koyacağına vurgu yapıldı.