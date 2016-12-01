Elysee Sarayı, terörle mücadele eylem planı kapsamında "Acil saldırı uyarısı" isimli yeni seviyeyi kabul etti.

Normalde iki seviyeli olan eylem planının üçüncü ve yeni seviyesi, saldırı tehdidinde ya da saldırıdan hemen sonra devreye girebilecek.

YOLLAR-METROLAR-OKULLAR KAPATILABİLECEK

Yeni seviyede, gerek görülmesi halinde, yollar ve metrolar kapatılabilecek, eğitime ara verilecek. Siber saldırılar ve "drone" ismiyle bilinen insansız hava araçlarına ilişkin düzenlemeler de yapılacak.

İlk kez 1978 yılında kabul edilen Fransızcada "vigipirate" ismiyle bilinen terörle mücadele eylem planı, ihtiyat ve saldırı riski olmak üzere iki aşamadan oluşuyordu.

Olağanüstü halin 13 Kasım 2015 saldırılarından bu yana geçerli olduğu ülkede eylem planının ikinci seviyesi uygulanıyordu.



