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'yü 'terör örgütü' olarak kabul etti

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın,  9. Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde, 'nün "terör örgütü" olarak kabul edildiğini bildirdi.

Onlar da FETÖyü terör örgütü olarak kabul etti!
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kamboçya'da düzenlenen, 42 üye ülkenin oluşturduğu 9. Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirgesi'nde, 'nün "terör örgütü" olarak kabul edildiğini bildirdi.
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  • 01 Aralık 2016, Perşembe 16:36
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