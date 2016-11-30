İsrail ezan yasağı kararını verdi

Knesset'teki Arap asıllı milletvekili Mesud Ganayim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce bugün yapılacağı duyurulan oylamanın pazartesiye ertelendiğini belirtti. Arap milletvekilleri olarak tasarıya karşı pozisyonlarının değişmediğini ifade eden Ganayim, oylamanın ertelenme nedenine dair bilgi vermedi.

Arap asıllı bir diğer milletvekili Cemal Zahalka ise "Sağcı İsraillilerin ezana karşı olmasının sebebi ses seviyesinin yüksekliği falan değil, bizatihi onun içeriğidir. Çünkü ezan bu ülkenin kimliğidir. Onlar bu içerikten rahatsız oluyorlar. Bundan rahatsız olanlara tavsiyemiz ezanı duymayacakları kadar uzağa gitmeleridir." diye konuştu.

Tasarının kanunlaşması halinde ülkedeki Müslümanların buna uymayacağını belirten Zahalka, bu yasağın insan hakları ve din hürriyetinin ihlali anlamına geleceğini kaydetti.

"EZAN YASAĞI" TASARISI

İsrail'de "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarının yürürlüğe girmesi için Knesset'te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması gerekiyor. Filistinlilerin ve İslam dünyasının büyük tepkisini çeken tasarı, daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak mecliste oylamaya sunulmamıştı. Bu kez İsrail yasama komisyonundan geçen tasarı, oylanmak üzere meclise sevk edilme aşamasına geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, ülkede "müezzin kanunu" olarak bilinen yasa tasarısına karşı olduğunu belirterek, bu yasağın İsrail'in uluslararası camiada imajını bozabileceğini ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören tasarıyı desteklediğini belirtmişti.

Knesset'teki oylama, dindar Yahudi partilerinden Yahudot HaTora'nın (Birleşik Tevrat) itirazı üzerine daha önce de ertelenmişti. Yahudot HaToralı Sağlık Bakanı Yakup Litzman, ezanın hoparlörlerden yasaklanmasının Yahudi ritüellerini de kapsayabileceği endişesiyle yasa tasarısına karşı çıktıklarını bildirmişti.