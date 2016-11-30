Hillary pes etmiyor

ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimlerle ilgili olarak ilk kez bir eyalette oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı. Wisconsin Eyaleti Seçim Komisyonu, "ABD Yeşiller Partisi başkan adayı Jill Stein'ın yeniden sayım talebini kabul etti. Oylar yeniden sayılacak" dedi. Wisconsin'da seçimleri kazanan Trump 1 milyon 404 bin, Demokrat Parti adayı Clinton ise 1 milyon 381 bin 823 oy almıştı. Seçimlerden zaferle çıkarak başkan seçilen Trump, Wisconsin eyaletinde başkanlık seçimi oylarının yeniden sayılmasına yönelik çağrıyı "sahtekarlık" olarak nitelendirdi. Seçimleri kazanan Trump, Michigan'dan gelen 16 yeni delege ile toplam seçici kurul üyesi sayısını 306'ya çıkardı. Demokrat rakibi Hillary Clinton ise 232 delegede kaldı. Wisconsin, Michigan ve son olarak da Pensilvanya'da da oyların yeniden sayılacağı belirtildi. 3 eyaleti de Clinton'ın kazanması halinde, Trump'ın başkanlık hayalinin de sonlanacağı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.