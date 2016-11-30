En acı final!

Kolombiya'daki final maçına giden Brezilyalı 'Chapecoense' kafilesiyle birlikte 81 kişiyi taşıyan uçak, inişe 5 dakika kala yere çakıldı. 77 kişi can verirken, 4 kişi de kurtarıldı. Enkazdan sağ çıkanlar arasında 2 futbolcu da vardı. Facianın teknik arızadan kaynaklandığı şüphesi ağırlık kazandı..
Kolombiya'dan gelen acı haber, spor camiasını kahretti. Brezilyalı futbolcuların da aralarında bulunduğu uçağın düşmesi sonucu 77 kişi hayatını kaybetti. Brezilya 1. Lig Takımı Chapecoense'li futbolcular, Kolombiya'daPerşembe günü yapılacak Güney Amerika'nın üst düzey ikinci futbol turnuvası olan "Copa Sudamericana"da Atletico Nacional ile oynayacağı final maçına kilitlendi. 40 kişilik kafile, final maçı için kolambiya'ya gitmek üzere Bolivya kökenli Lamia Havayolları'na bağlı BAe 146 tipi yolcu uçağına bindi. danilo kurtarılamadı Bolivya'ndan 72 yolcu ve 9 mürettebatla kalkan uçak, Kolombiya'nın Medellin kentindeki Jose Maria Cordovade Rionegro Havalimanı'na doğu hareket etti. Ancak uçak, Medellin kenti yakınlarında inişe 5 dakika kala dağlık bölgede düşerek ikiye bölündü. Uçaktaki 81 kişiden 76'sı hayatınıkaybetti. Uçakta yan yana oturan kaleciler Marcos Danilo Padilha veJakson Follmann ile sol bek AlanRuschel'in de aralarında bulunduğu 5 kişi ise enkazdan yaralı halde çıkartıldı. Ancak futbolculardan Danilo, bir süre sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Böylece ölü sayısı 77'ye ulaştı. Güney Amerika Futbol Federasyonu, kaza nedeniyle tüm karşılaşmaları iptal ettiğini açıkladı. Facianın teknik arızadan kaynaklandığı şüphesi ağırlık kazandı.
ALKIŞLANACAK TALEP
Uçak düşmeden önce kontrol kulesine elektrik arıza kodlu bir mesaj bildiriminde bulunulduğu açıklandı. Uçağın yakıtının bittiği iddiaları da ortaya atıldı. Faciasının ardından kurtarma çalışmaları sürerken, kazanın meydana geldiği bölgede süren yoğun yağış nedeniyle çalışmaların zaman zaman aksadığı açıklandı. Öte yandan Chapecoense'nin finaldeki rakibi Atletico Nacional, takdir toplayan bir adım attı. Nacional, Güney Amerika Futbol Federasyonu'na 'Sudamericanaşampiyonu Chapecoense ilan edilsin' başvurusu yaptı. Bu başvurununardından tüm dünyadan Nacional'eteşekkür ve takdir mesajları yağdı.
ARJANTİNDE AYNI UÇAĞI KULLANMIŞ
DÜŞEN uçakla ilgili yeni bir bilgiye ulaşıldı. 77 kişiye mezar olan uçağın, geçen ay Arjantin Milli Takımı'nı da taşıdığı ortaya çıktı. Gazeteci Martin Mazur, aynı uçağı ay başında Arjantin'in Brezilya'ya gitmek için kullandığını yazdı.
BRE ZİLYA 3 GÜN YAS İLAN ETTİ UÇAKfaciasının ardındanBrezilya karalar bağladı. DevletBaşkanı Michel Temer, Twitterhesabından, "Kolombiya'daki trajikkaza sonrası 3 günlük yas ilan ediyoruz"açıklamasını yaptı.
KADROYA GİREMEYİNCE KURTULDULAR
Sakatlıkları nedeniyle Kolombiya'da oynanacak maçın kadrosuna giremeyen Chapecoense'li futbolcular, ölümü teğet geçti. Neredeyse bütün takım arkadaşları ölen futbolcular, olayın şokunu yaşarken böyle görüntülendi.
İnişe 5 dakika kala düşen uçak paramparça oldu. Kurtarma ekipleri seferber oldu. Ancak bölgede devam eden yağış nedeniyle çalışmaların zaman zaman aksadığı belirtiliyor.
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