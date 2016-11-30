Duterte’ye suikast!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD ve başkan Obama'yı en ağır şekilde eleştiren isimlerden biri oldu. İşte o Dterte'nin korumalarının bulunduğu askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi. Ordu Sözcüsü Albay EdgardArevalo, ülkenin güneyindeki Maravi kentinde bulunan askeri bir kampı ziyarete giden konvoyun güzergahında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti. Saldırıda konvoyda bulunan 7 devlet başkanlığı korumasının ve 2 askerin yaralandığı açıklandı. Filipinler medyası, saldırının kim tarafından yapıldığının bilindiğini yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.