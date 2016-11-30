Duterte’ye suikast!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD ve başkan Obama'yı en ağır şekilde eleştiren isimlerden biri oldu. İşte o Dterte'nin korumalarının bulunduğu askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi. Ordu Sözcüsü Albay Edgard Arevalo, ülkenin güneyindeki Maravi kentinde bulunan askeri bir kampı ziyarete giden konvoyun güzergahında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığını belirtti. Saldırıda konvoyda bulunan 7 devlet başkanlığı korumasının ve 2 askerin yaralandığı açıklandı. Filipinler medyası, saldırının kim tarafından yapıldığının bilindiğini yazdı.