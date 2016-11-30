Çöl beyazı

Suudi Arabistan'da kasım ayında bile hava sıcaklığı 20 derecenin üzerindeseyretmişti. Ancak ülkeninorta ve kuzeybatı kesimlerindehava sıcaklıkları anideneksi 3 dereceye düşünce, çölbeyaz örtüye büründü. Bu anı kaçırmak istemeyen Suudi Arabistan vatandaşları araçlarına binerek, karın kapladığı çölde yürüyüşe çıktı. Suudi Arabistan'da kar yağışı sosyal medyada da günün olayı oldu. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarında onlarca kar selfiesi yapıldı.
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