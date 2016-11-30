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  1. Duterte’ye suikast!

beyazı

Çöl beyazı
Suudi Arabistan'da kasım ayında bile hava sıcaklığı 20 derecenin üzerinde seyretmişti. Ancak ülkenin orta ve kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıkları aniden eksi 3 dereceye düşünce, çöl beyaz örtüye büründü. Bu anı kaçırmak istemeyen vatandaşları araçlarına binerek, ın kapladığı de yürüyüşe çıktı. Suudi Arabistan'da kar yağışı sosyal medyada da günün olayı oldu. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarında onlarca kar selfiesi yapıldı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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