Berlin polisinden yapılan açıklamada, Treptow-Köpenick ilçesinin Friedrichshagen bölgesinde yabancı düşmanlığı bir olayın gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, 14 yaşındaki bir genç kız, Bölschstrasse adlı durakta tramvaya bindikten sonra vatmanın hoparlörlerden başörtülü olan kimseyi taşımadığı yönünde bir anons yaparak kendisinin tramvaydan inmesini istediğini anlattı. Tramvayda bulunan herhangi bir yolcudan destek alamadığını aktaran genç kız, tedirgin bir şekilde tramvaydan indiğini dile getirdi.

Kızın söz konusu olayı, orada bulunan bir yetişkine anlattığı ve polise ihbarda bulunduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Berlin eyaletinin toplu taşıma şirketi BVG sözcüsü Petra Reetz ise suçlamanın incelendiği, bunun için görüntülerin değerlendirileceğini vurguladı.

Bölscherstrasse adlı duraktan çok sayıda tramvayın geçtiğine işaret eden Reetz, genç kızın maalesef hangi tramvay hattında olayın gerçekleştiğini söyleyemediğini, bundan dolayı çeşitli araçlardaki kayıtlara bakılacağını kaydetti.