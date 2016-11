Yargılandığı mahkeme tarafından 'Devletin gizli bilgilerini açıklamak' suçu sebebiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Can Dündar 'ın firar ettiği Almanya çok konuşulacak bir karara imza attı.Alman iç istihbarat teşkilatı BfV basın sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, kendileri için çalışan müslüman bir istihbarat ajanının tutuklandığını ifade etti. Alman vatandaşlığı bulunan şahsın tutuklanma gerekçesi olarak da "İstihbarat birimine ait gizli belge leri internet ortamında yaymak ve aşırı İslamcı eğilimler göstermek" olarak açıkladı.* BBC'de yer alan Alman ajanının "Gizli belgeleri yaymak" suçu sebebiyle tutuklanması ile ilgili haberin bir kısmı...Bazı Alman basın yayın organları daha ileri giderek söz konusu kişinin istihbarat ajansının Cologne oficine saldırıda bulunacağını iddia etti. Bu haberi yayınlayan basın organlarından birisi olan Die Welt iddiasını söz konusu şahsın internet üzerinden yaptığı yazışmalara dayandırdı fakat yetkili kaynaklardan bu iddiayı doğrulayan bir açıklama gelmedi.Alman istihbarat servisi , basında yer alan iddialara cevap vermek amacıyla tutuklanan müslüman ajan ile ilgili "Herhangi bir saldırıda bulunacağına ilişkin somut bulguya ulaşamadık" açıklamasını yaptı.İstihbarat servisine ait belge ve bilgileri internet üzerinden sahte isim kullanarak yaymakla suçlanan ajanın 2014 yılında İslamiyeti seçtiği fakat ailesinin bile bundan haberinin olmadığına ilişkin bazı kafada soru işareti bırakan bilgilere de yer verildi Alman medyasında. Hatta Der Spiegel konuyla ilgili yer verdiği haberinde tutuklanan müslüman ajanın istihbarat servisi tarafından ülkedeki Müslümanlarla ilgili gizli bilgiler sağlamak amacıyla istihdam edildiğini belirtti.'Devletin gizli bilgilerini açıklamak' sebebiyle Türkiye'de hakkında mahkeme tarafından verilmiş bir hapis cezası bulunan Can Dündar'ı kendi sınırları içerisinde barındıran hatta her fırsatta onore eden Almanya, "İstihbarat birimine ait gizli belgeleri internet ortamında yaymak ve aşırı islamcı eğilimler göstermek" suçlamasıyla bir müslüman istihbarat ajanını tutuklayarak söz konusu kendi çıkarları olduğunda her türlü ikiyüzlülüğü sergileyebileceğini tüm dünyaya gösterdi.