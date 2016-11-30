ABD'nin California eyaletindeki bazı camilere gönderilen aynı içerikli tehdit mektubunun, Georgia ve Florida'daki bazı camilere de gönderilmesi, olayın ülke geneline yayılan yeni bir nefret suçu olma ihtimalini gündeme getiriyor.

ABD'nin batısında yer alan California eyaletinin ardından, güneyde yer alan Georgia ve Florida eyaletleri de el yazısıyla yazılıp fotokopi ile çoğaltılan ve camilere gönderilen tehdit mektuplarını konuşuyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, söz konusu tehdit mektuplarının ilk olarak California eyaletinin Los Angeles kentine bağlı Santa Clarita bölgesinden gönderildiğini ve hepsinin aynı içeriğe ve imzaya sahip olduğunu belirtti.

MÜSLÜMANLARA HAKARET MEKTUBU

Öncelikle Los Angeles bölgesindeki birçok camiye gönderilen ve Müslümanlara hakaret içeren ifadeler bulunan mektubun, "Çok yaşa Başkan Trump, Tanrı ABD'yi korusun" sözleriyle bittiği ve "Daha iyi bir yol adına Amerikalılar" imzasını taşıdığı belirtildi.

Tehdit mektuplarının ardından yerel güvenlik güçlerine ve Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) haber veren cami cemaati ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) yetkilileri, mektupları gönderen kişi veya kişilerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Los Angeles Polis Müdür Yardımcısı Michael Downing, el yazısı ile yazılan bir mektubun "suç olmayabileceğini" dile getirdi. CAIR Los Angeles yetkilisi Masih Fouladi ise olayın açık bir tehdit olduğunu, Müslümanların korkutulmak ve sindirilmek istendiğini ve yetkili makamların tüm adımları atması gerektiğine işaret etti.

MİAMİ'DE TÜRKLERİN DE GİTTİĞİ CAMİYE GÖNDERİLDİ

Los Angeles polisi mektupları gönderen kişi veya kişileri ararken, aynı mektup önce Georgia eyaletindeki 6 camide ortaya çıktı; ardından Florida eyaletinde Türklerin yoğun olarak gittiği Büyük Miami İslam Merkezi camisine gönderildi.

Ülkenin güneyinde yer alan ve Los Angeles'tan oldukça uzak bir yerdeki Miami kentinde de aynı tehdit mektubunun ortaya çıkması, olayın ülke geneline yayılma ihtimalini gündeme getirdi.

Güney Florida Müslüman Organizasyonlar Koalisyonu (COSMOS), konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada da mektupla ilgili polise ve yerel FBI yetkililerine şikayetin iletildiği ve soruşturmanın yakından takip edileceği belirtildi.

Florida'da yaşayan Müslümanların önemli çatı kuruluşlarından olan COSMOS ve ABD'deki en önemli Müslüman hakları savunucusu kurumlardan CAIR, mektupları gönderen kişi veya kişilerin bir an önce bulunması ve olayın açığa kavuşturulması için tüm süreçleri takip edecekleri vurgusunu yaptı.

Güney Yoksulluk Hukuk Merkezinin geçen hafta açıkladığı araştırmasına göre, 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden sonraki bir hafta içerisinde ABD genelinde 700'den fazla İslamofobik ve ırkçı taciz veya göz korkutma olayı yaşandığı kaydedilmişti.