Yeni anayasa müzakerelerinde önemli gelişme

AK Parti'den Abdülhamit Gül ile MHP'den Mehmet Parsak'ın üzerinde son şeklini verdikleri anayasa değişikliği metni tamamlandı.



Her iki partinin üzerinde mutabık kaldığı ve altının çizildiği henüz uzlaşılmayan birkaç maddenin ise liderler tarafından değerlendirileceği öğrenildi.



Liderlerin metni inceledikten sonra bir araya gelmesi bekleniyor.



BAŞBAKAN: BAHÇELİ İLE EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞECEĞİZ

Başbakan Binali Yıldırım, söz konusu çalışmalara ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile en kısa zamanda görüşeceklerini ifade etti.



Anayasa değişikliği çalışmasının içeriğinin ne zaman açıklanacağının sorulmasına Yıldırım, "İçeriği göreceksiniz, açıklayacağız. Sayın Bahçeli ile görüşelim. Bir müşterek çalışma yapmadan, mutabık kalmadan açıklama yapmak doğru olmaz. İddialara kulak asmayın. Gerçeklerle iddialar her zaman birbiri ile örtüşmez." yanıtını verdi.

"KAFAMIZDA HERHANGİ BİR PROBLEM YOK"

Anayasa değişikliği taslağında, cumhurbaşkanının, "partisinin genel başkanı ya da sadece üyesi olması" ile ilgili tartışmaların anımsatılması üzerine Başbakan Yıldırım, "Çok az kaldı. Hepsi belli olacak. Her şey net. Kafamızda herhangi bir problem yok." dedi.