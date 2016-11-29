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Yeni müzakerelerinde önemli gelişme

ile 'nin üzerinde çalıştığı değişikliğinin metni tamamlandı. İki partinin ortak hazırladığı metin genel başkanlara sunulduktan sonra son sözü liderler söyleyecek.

Yeni anayasa müzakerelerinde önemli gelişme

'den Abdülhamit Gül ile 'den Mehmet Parsak'ın üzerinde son şeklini verdikleri değişikliği metni tamamlandı.

Her iki partinin üzerinde mutabık kaldığı ve altının çizildiği henüz uzlaşılmayan birkaç maddenin ise liderler tarafından değerlendirileceği öğrenildi.

Liderlerin metni inceledikten sonra bir araya gelmesi bekleniyor.

BAŞBAKAN: BAHÇELİ İLE EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞECEĞİZ
Başbakan Binali Yıldırım, söz konusu çalışmalara ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile en kısa zamanda görüşeceklerini ifade etti.

Anayasa değişikliği çalışmasının içeriğinin ne zaman açıklanacağının sorulmasına Yıldırım, "İçeriği göreceksiniz, açıklayacağız. Sayın Bahçeli ile görüşelim. Bir müşterek çalışma yapmadan, mutabık kalmadan açıklama yapmak doğru olmaz. İddialara kulak asmayın. Gerçeklerle iddialar her zaman birbiri ile örtüşmez." yanıtını verdi.

"KAFAMIZDA HERHANGİ BİR PROBLEM YOK"
Anayasa değişikliği taslağında, cumhurbaşkanının, "partisinin genel başkanı ya da sadece üyesi olması" ile ilgili tartışmaların anımsatılması üzerine Başbakan Yıldırım, "Çok az kaldı. Hepsi belli olacak. Her şey net. Kafamızda herhangi bir problem yok." dedi.
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  • 29 Kasım 2016, Salı 10:39
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