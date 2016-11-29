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Wisconsin’de oylar sayılacak

Wisconsin’de oylar sayılacak
ABD medyasının ' kaybedebilir' propagandası sonuç verdi. Wisconsin Seçim Komisyonu, Yeşil Parti ve Yenilik Partisi tarafından yapılan itirazı kabul ettiklerini bildirdi. Trump 1 milyon 404 bin, Clinton ise 1 milyon 381 bin oy almıştı. Yeşil Parti'ye sadece 31 bin 6 oy çıkmıştı. Yenilik Partisi de bin 514 oyda kalmıştı.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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