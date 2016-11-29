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'tan yakanlara tepki

Donald , yakanların vatandaşlıktan çıkarılacağını ya da hapse mahkum edileceğini söyledi.

Trumptan ABD bayrağı yakanlara tepki

ABD'de başkanlık seçimlerinden Donald 'ın zaferle ayrılmasından sonra sokaklara dökülen Hillary Clinton yanlısı protestocular, sokakları savaş alanına çevirmişti.

Protesto gösterilerinde ABD bayraklarını bile yakmaktan çekinmeyen eylemciler, Trump karşıtı dövizler taşıyordu.

BAYRAK YAKANLARA AF YOK
Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yakanların cezasız kalmayacağını söyledi. ABD'nin yeni başkanı, bayrak yakanların vatandaşlıktan atılabileceğini ya da hapse mahkum edilebileceğini söyledi.
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  • 29 Kasım 2016, Salı 18:58
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