ABD'de başkanlık seçimlerinden Donald Trump'ın zaferle ayrılmasından sonra sokaklara dökülen Hillary Clinton yanlısı protestocular, sokakları savaş alanına çevirmişti.

Protesto gösterilerinde ABD bayraklarını bile yakmaktan çekinmeyen eylemciler, Trump karşıtı dövizler taşıyordu.

BAYRAK YAKANLARA AF YOK

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD bayrağı yakanların cezasız kalmayacağını söyledi. ABD'nin yeni başkanı, bayrak yakanların vatandaşlıktan atılabileceğini ya da hapse mahkum edilebileceğini söyledi.



