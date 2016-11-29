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Minaresi var cami yok

Minaresi var cami yok
200 yıl önce 'dan İnegöl'e göçen Haşanpaşa Mahallesi sakinleri, köyü ilk kuran atalarının yaptığı 200 yıllık camiyi harap hale gelince 2000 yılında yıktı. Köylüler yakın bir yere cami yaptı. Eski camiyi yıkan, ama sağlam olan minaresine kıyamayan köylüler, atalarının hatırasını yaşatmak için tarihi minareyi öylece bıraktı. Köy meydanındaki minareyi görüp camiyi bulamayan misafirler ise şaşkına döndü. Hasanpaşa Muhtarı Suat Karakaya, "Köyümüzü Osmanlılar zamanında Hasan Paşa kurmuş. Biz Batum'dan göç eden muhacirleriz. Köy camiimiz eskiyip yıkılmaya yüz tutmuştu. Yıkıp köyümüze yeni bir cami yaptık. Ama eski minaresi sağlamdı. Yıkmaya kıyamadık ve öylece bıraktık. Atalarımızdan kalan bu minare köyümüze güzellik katıyor. Köyümüze gelenler minareyi görüp camiyi göremeyince şaşırıyor. İşin aslını anlatınca fotoğrafını çekiyorlar" dedi.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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