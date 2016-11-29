Minaresi var cami yok

200 yıl önce Batum'dan İnegöl'e göçen Haşanpaşa Mahallesi sakinleri, köyü ilk kuran atalarının yaptığı 200 yıllık camiyi harap hale gelince 2000 yılında yıktı. Köylüler yakın bir yere cami yaptı. Eski camiyi yıkan, ama sağlam olan minaresine kıyamayan köylüler, atalarının hatırasını yaşatmak için tarihi minareyi öylece bıraktı. Köy meydanındaki minareyi görüp camiyi bulamayan misafirler ise şaşkına döndü. Hasanpaşa Muhtarı Suat Karakaya,"Köyümüzü Osmanlılarzamanında Hasan Paşakurmuş. Biz Batum'dangöç eden muhacirleriz.Köy camiimiz eskiyipyıkılmaya yüz tutmuştu.Yıkıp köyümüzeyeni bir cami yaptık.Ama eski minaresi sağlamdı.Yıkmaya kıyamadıkve öylece bıraktık.Atalarımızdan kalan buminare köyümüze güzellikkatıyor. Köyümüzegelenler minareyi görüpcamiyi göremeyinceşaşırıyor. İşin aslınıanlatınca fotoğrafınıçekiyorlar" dedi.
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