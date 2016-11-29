Kolombiya'da bir yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Medellin Uluslararası Havaalanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bolivya'dan kalkan ve Medellin Uluslararası Havaalanına inmesi planlanan uçakta 72 kişinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde de charter uçağının, Brezilya'nın Chapecoensefutbol takımının üyelerini taşıdığı ifade edildi.

Bu arada, Atletico Nacional ile Chapecoense takımları arasında 1 Aralık Perşembe günü yapılacak Sudamericana Kupası finali ilk maçının ertelendiği duyuruldu.

6 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Kolombiya'da düşen yolcu uçağından altı kişinin kurtulduğu ifade ediliyor.

Havacılık yetkilileri, Bolivya'nın Santa Cruz kentinden Medellin Uluslararası Havalanına giden ve Bolivyalı charter şirketi Lamia tarafından işletilen yolcu uçağının, Medellin'in dışında dağlık araziye düştüğünü, kazadan altı kişinin kurtulduğu yönünde haberlerin geldiğini açıkladı.

Uçakta 9'u mürettebat, 72'si yolcu 81 kişinin bulunduğu belirtildi.

Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierrez, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, kazayı, "büyük bir trajedi" sözleriyle nitelendirdi.

Bu arada uçakta bulunan Brezilya'nın Chapecoense futbol takımı üyelerinin, "Copa Sudamericana" turnuvası çerçevesinde yarın Medellin'in Atletico Nacional takımıyla karşılaşması planlanıyordu.

Havacılık şirketi AIRPLAN SA'nın iletişim sorumlusu da yaptığı yazılı açıklamada, CP2933 sefer sayılı uçağın, gece yerel saatle 22.00'da kontrol kulesine elektrik arıza kodlu bir mesaj bildiriminde bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, kazanın meydana geldiği bölgeye sadece kara yoluyla ulaşımın mümkün olduğu, Kolombiya Hava Kuvvetlerinin görevlendirdiği helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Rionegro belediyesi yetkilileri, polis, Kolombiya Hava Kuvvetleri mensupları ve itfaiye ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.