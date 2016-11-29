İşte spor dünyasını sarsan uçak kazaları

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Chapecoense'nin futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçağın Kolombiya'da düşmesi, futbolda havada yaşanan önceki felaketleri hatırlattı.

Aralarında Chapecoense teknik ekibi ile futbolcularının da yer aldığı toplam 81 kişiyi taşıyan uçağın Kolombiya'nın Medellin kentinde düşmesi, spor dünyasını yasa boğdu.

Chapecoense kafilesi, Sudamericana Kupası finalinin ilk ayağında 1 Aralık Perşembe günü karşılaşacağı Atletico Nacional maçına gitmek için havalanmıştı. Yaşanan trajedinin ardından final mücadelesi de ertelendi.

Futbol dünyasında daha önce de buna benzer birçok uçak kazası yaşandı. İtalya'nın Torino, İngiltere'nin Manchester United, Şili'nin CD Green Cross, Bolivya'nın The Strongest, Peru'nun Alianza Lima, Özbekistan'ın Pahtakor Taşkent ile Danimarka ve Zambiya'nın milli takımları da benzer kazalar nedeniyle büyük acılar yaşadı.

TORİNO'YU UÇAK KAZASI VURDU

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Francisco Ferreira'nın jübilesi için Portekiz'in Benfica takımıyla dostluk maçına çıkan Torino, Lizbon'daki karşılaşmayı 4-2 kaybetti.

Dönüş yolculuğu sırasında takım kafilesini taşıyan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle 4 Mayıs 1949'da Torino kentinin yakınlarındaki dağlara çarparak düşerken, aralarında İtalya Milli Futbol Takımı'nın iskeletini oluşturan 18 futbolcu ile teknik ekip ve gazetecilerin yer aldığı 31 kişi hayatını kaybetti.





MANCHESTER UNİTEDLI 8 FUTBOLCU ÖLDÜ

İngiliz futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alan Manchester United, üst üste yaşadığı iki şampiyonluğun ardından 6 Şubat 1958 tarihinde gerçekleşen ve "Münih Felaketi" olarak tarihe geçen uçak kazasıyla büyük sarsıntı yaşadı.

Manchester United kafilesini taşıyan uçak, Belgrad'dan havalanmasının ardından Almanya'nın Münih kentindeki Riem Havaalanı'na yakıt ikmali için indi. Kalkış yapmak isteyen uçak, ilk iki denemesinde teknik aksaklıklar nedeniyle başarısız oldu.

Yoğun kar yağışının başlamasıyla o gün havaalanındaki tüm uçuşlar iptal edilmesine rağmen yoğun maç programı nedeniyle Manchester United'ın teknik ekibi, kafilede yer alan futbolcuların bir gün Münih'te geceleyerek ertesi gün Manchester'a uçmasına karşı çıktı.

Üçüncü kez havalanmak için hareketlenen uçak, yeterli hıza ulaşamayınca havavalanını çevreleyen bariyerlere çarptı. Mürettebattaki 44 kişiden 20'si kaza anında hayatını kaybetti. Münih'teki Rechts der Isar Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı 3 kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca aralarında Manchester Unitedlı 8 futbolcu, teknik heyet ve idarecilerin yer aldığı toplam 23 kişi yaşamını yitirdi.





DANİMARKA'NIN FUTBOL TRAJEDİSİ

Danimarka futbolu en acı gününü 16 Temmuz 1960'da yaşadı. İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen olimpiyatlara katılan Danimarka Milli Futbol Takımı finale yükseldi.

Danimarka Futbol Federasyonu, maçlarda yaşanan bazı sakatlıkların ardından futbol takımının kadrosuna takviye yapmak amacıyla uçak kiraladı. Kopenhag Havaalanı'ndan kalkan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle Öresund Boğazı'nda düştü.

Mürettebatta yer alan 8 futbolcu da hayatını kaybederken, sadece pilot kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Enkazı 54 yıl sonra bulundu

Uçak kazaları, farklı kıtaların futbol takımlarında da derin izler bıraktı. 3 Nisan 1961'de Şili'nin köklü kulüplerinden CD Green Cross'un 8 futbolcusu ile teknik ekibinden iki kişiyi taşıyan uçak, And Dağları'nın üzerindeyken düştü.

Mürettebatta yer alan 24 kişinin de öldüğü uçağın enkazı, ancak geçen yıl şubat ayında And Dağları'na çıkan bir grup dağcı tarafından bulunabildi.

CD Green Cross, 1945'te Şili 1. Futbol Ligi'nde şampiyonluk yaşamasına rağmen kazanın ardından eski başarılı günlerine dönemedi ve 1985'de kapatıldı.





KITADA BENZER KAZALAR YAŞANDI

Güney Amerika futbolunda sonraki yıllarda da benzer trajediler yaşandı. Bolivya'nın en eski kulüpleri arasında yer alan The Strongest'ın kafilesini taşıyan uçak, hazırlık maçının ardından 26 Eylül 1969'da Bolivya'ya dönüş için havalandı.

Bolivya'da aynı gün askeri darbe yaşanırken, The Strongest takımını taşıyan uçağın ise kaybolduğu açıklandı. Ertesi gün ise uçağın Bolivya'daki Viloco kasabasına düştüğü ve 47 yolcu ile 9 görevlinin tamamının öldüğü duyuruldu.

8 Aralık 1987'de ise Peru temsilcisi Alianza Lima'nın kafilesini taşıyan uçak, Pasifik Okyanusu'na düştü.

Ligde Pucallpa ile oynayan Alianza Lima'nın dönüş yolculuğunda meydana gelen kazada, aralarında futbolcular, teknik ekip, yöneticiler ve taraftarların bulunduğu 43 kişi yaşama gözlerini yumdu.

İKİ UÇAK ÇARPIŞTI

Özbekistan futbolunun önde gelen temsilcilerinden Pahtakor Taşkent takımının futbolcularını taşıyan uçak ise 11 Ağustos 1979'da kaza yaparak düştü.

O dönem Sovyetler Birliği 1. Futbol Ligi'nde yer alan Pahtakor Taşkent takımı, Dinamo Minsk ile yapacağı lig maçı için Ukrayna'ya hareketlendi.

Kamianske kentinin üzerinde başka bir uçakla meydana gelen çarpışmanın ardından iki uçakta yer alan 178 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

AFRİKA KITASINI YASA BOĞAN KAZA

Yeşil sahalarda Afrika kıtasının en acı günü, 27 Nisan 1993'te Gabon'un Libreville şehrinde gerçekleşen uçak kazası ile yaşandı.

1994 Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Zambiya Milli Takımı, Gabon ile deplasmanda oynayacağı maç için uçakla bu ülkeye doğru yola çıktı. Yolda bir kez yakıt ikmali yapan ve arızası olduğu anlaşılan uçak, yine de yoluna devam etmek istedi. İnişin yapılacağı havalimanına çok kısa bir mesafe kala uçak düştü. Kazada 25 yolcu ve 5 uçuş görevlisi hayatını kaybetti.



