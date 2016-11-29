İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail'in ezan okunmasına bazı kısıtlamalar getiren yasa tasarısına karşı olduğunu belirtti.

İsrail radyosunun haberine göre, Batı Kudüs'teki ofisinde Müslüman din adamlarıyla bir araya gelen Rivlin, ezanın hoparlörle okunmasını yasaklayan yasa tasarısına karşı olduğunu ve buna ihtiyaç olmadığını ifade etti.

Rivlin'in bu yasa tasarısının sunulmaması için ilgililerle görüşmeyi vadettiği ve "İsrail ibadet hürriyetine saygı gösteren bir devlettir ve ülkedeki tüm azınlıklar için din özgürlüğü ilkesine bağlıdır." dediği öğrenildi.

EZAN YASAĞI TASARISI

"Gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarının, yürürlüğe girmesi için İsrail meclisinde (Knesset) üç farklı oturumda görüşülerek oylanması gerekiyor. Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı, daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak mecliste oylamaya sunulmamıştı. Bu kez ise İsrail yasama komisyonundan geçen tasarı, oylanmak üzere meclise sevk edilme aşamasına geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.

Knesset'teki dindar Yahudi partilerinden Yahudot HaTora'nın (Birleşik Tevrat) itirazı üzerine oylama ertelenmişti. Yahudot HaToralı Sağlık Bakanı Yakup Litzman, ezanın hoparlörlerden yasaklanmasının Yahudi ritüellerini de kapsayabileceği endişesiyle yasa tasarısına karşı çıktıklarını bildirmişti.