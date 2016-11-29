İngiliz gazetesinden skandal Türkiye çağrısı

İngiliz yayın kuruluşu Guardian'da yer alan, "Tasfiyeler devam ederse, Avrupa artık sadece ellerini ovuşturarak bekleyemez" başlığını taşıyan başyazı, Türkiye'ye karşı askeri müdahale çağrısı mı yaptı sorularını beraberinde getirdi.

MEŞRU MÜDAAFAYA KARŞI

Yürürlükteki Olağanüstü Hal'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi kararnameler ile yönetmesine izin verdiğini iddia eden Guardian, terör örgütü PKK/PYD'ye alenen destek olan milletvekillerinin ve FETÖ'yle bağlantılı isimlerin tutuklanmasını "AKP'ye muhalif olan herkes bundan etkileniyor" diyerek tarafını belli etti.

Guardian, OHAL kapsamında açığa alınan öğretmenlerden 6 bininin görevlerine geri iade edileceğinin açıklandığını ancak bunun tansiyonu düşürmek için çok yetersiz kaldığını iddiasını öne sürerek tezini desteklemeye çalıştı.

SURİYELİ SIĞINMACILAR

Gazete, Avrupa Parlamentosu'ndan geçen hafta çıkan Türkiye ile müzakerelerin durdurulması yönündeki tavsiye kararını hatırlatarak, Erdoğan'ın oylamaya çok sert tepki gösterdiğinden de yakındı. Avrupa ülkelerinin mülteciler karşısında Türkiye'ye verdiği sözleri tutmamasından hiç söz etmeyen Guardian, Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarını "şantajla eş değer" olarak görmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Erdoğan'ın sığınmacılarla ilgili açıklamalarını hayata geçirmesi halinde bunun Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında imzalanmış olan göçmen geri kabul anlaşmasını geçersiz kılacağını hatırlatan gazete, "Avrupa başkentleri, Erdoğan'ın anlaşmayı ortadan kaldırmak istemeyeceğini umut ediyor. Avrupa'ya vizesiz seyahat hâlâ Türkler arasında popüler bir beklenti" ifadelerini kullanarak Avrupa Birliği ülkelerinin duygularına tercüman olmayı seçti.